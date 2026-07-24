Diputada Ossandón protagoniza portonazo para alertar sobre armas impresas en 3D: "Ya son una realidad"

La diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, protagonizó un vídeo donde simula un portonazo para concientizar sobre el uso de las armas 3D.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria publicó que "las armas impresas en 3D ya son una realidad. Son difíciles de rastrear y pueden terminar en manos de delincuentes para cometer delitos tan violentos como portonazos, encerronas y robos".

"Chile no puede esperar a que esta amenaza se masifique. Por eso presentamos un proyecto para modernizar la Ley de Control de Armas y adelantarnos al crimen organizado. La seguridad también significa prevenir”, indicó.

En el video, Ossandón simula un portonazo, muestra un arma 3D y recalca que son letales. Además, se muestra una serie de noticias donde se informa sobre bandas que han usado este tipo de armamentos.

Cabe señalar que el proyecto impulsado por la diputada propone modificar la Ley sobre control de armas, con el objetivo de tipificar el tráfico internacional, la fabricación mediante impresión 3D, la modificación ilegal y regular las piezas esenciales de armamento.

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