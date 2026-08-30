Presidenta del Senado emplaza al Ejecutivo a construir mayoría para aprobar reforma de seguridad

Conseguir los 29 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional será uno de los principales desafíos que enfrentará el proyecto de seguridad impulsado por el Gobierno cuando comience su discusión en el Senado. Así lo planteó este domingo la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, quien aseguró que buscará conducir el debate hacia la construcción de acuerdos.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria afirmó que durante los próximos días el Senado asumirá un papel central en la tramitación de la iniciativa. “Creo que esta semana es el Senado el que va a encausar la discusión política”.

Para Núñez, uno de los primeros desafíos será “transformar las diferencias políticas en soluciones concretas”, considerando las distintas posiciones que han surgido en torno a la propuesta del Ejecutivo.

La presidenta del Senado explicó que ya se definieron las instancias legislativas que deberán analizar el proyecto. La Comisión de Constitución tendrá el rol principal, mientras que las comisiones de Seguridad y Defensa también participarán de su revisión.

La senadora abrió además la posibilidad de que Constitución estudie la reforma tanto en general como en particular, aunque aclaró que una determinación de ese tipo deberá ser adoptada por la Sala.

En ese escenario, Núñez llamó a abordar la tramitación bajo un criterio de “realismo legislativo”, teniendo presente que cualquier modificación constitucional requiere reunir 29 votos para ser aprobada. “Si hay algo de lo que me voy a preocupar (...) es que haya una agenda en materia de seguridad, y que sea el Senado, insisto, el llamado a encausar esta discusión”.

La legisladora sostuvo que una vez que las iniciativas ingresan al Congreso corresponde a las instituciones legislativas conducir su discusión. Sin embargo, también formuló reparos respecto de la etapa previa a la presentación de la reforma.

A su juicio, “faltó socializar el proyecto”, proceso que, según explicó, no debería limitarse únicamente a informar el contenido de una iniciativa, sino también abrir espacios para formular observaciones y eventuales modificaciones.

Núñez apuntó además a la responsabilidad que tendrá el Gobierno durante la discusión parlamentaria, especialmente ante la necesidad de conseguir el respaldo requerido para que la reforma prospere. “Así como el Senado tiene el deber de encausar este proyecto, creo también que el Ejecutivo tiene el deber de construir una mayoría que nos permita llegar a 29”.

La presidenta de la Cámara Alta planteó que un eventual acuerdo dentro de la Comisión de Constitución podría resultar determinante. Si esa instancia consigue elaborar un texto consensuado y respaldado transversalmente, sostuvo, existirían mejores condiciones para avanzar tanto con la reforma como con una agenda más amplia en materia de seguridad.

Paralelamente, Núñez señaló que otros proyectos relacionados con seguridad pueden continuar su tramitación legislativa mientras las comisiones desarrollan el análisis de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

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