Presidenta del PS reitera críticas a Plan de Reconstrucción Nacional: "No vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fundamentó su rechazo al Plan de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo ingresará al Congreso. Según la parlamentaria, el proyecto arriesga “empobrecer a la ciudadanía”, una situación de la cual aseguró que los legisladores de su sector no pretenden ser partícipes.

En diálogo con radio Duna, la senadora criticó la estructura de la iniciativa gubernamental, señalando que “esto es una ensalada de fruta, una cosa que mezcla peras con manzanas, medidas de corto plazo, de largo plazo, temas muy relevantes y de larga discusión que debieran tener una discusión importante para poder analizar sus efectos, como es una reforma tributaria, con otras medidas inmediatas y de corto plazo de reacción a una crisis que es verdadera, que se ha creado producto del alza de los precios del petróleo”.

Vodanovic subrayó que este texto representa la normativa de mayor relevancia para la administración del Presidente José Antonio Kast, comparándola con modelos extranjeros. Al respecto, agregó que “esta es la ley más importante del gobierno del Presidente Kast, que sigue un modelo de Estados Unidos, de Argentina, con estas leyes misceláneas donde lo que se busca finalmente no es solucionar muchos problemas, se busca impedir el sano debate democrático en el Parlamento presionando con medidas que son urgentes, discusiones que son de largo plazo”.

Pese a sus cuestionamientos, la líder del socialismo descartó que su postura responda a un ánimo de obstruccionismo ciego. No obstante, advirtió que los detalles del megaproyecto no han sido compartidos ni discutidos previamente con los actores políticos. “Nosotros no es que nos queramos oponer a todo, pero la verdad es que si no tenemos conocimiento y entendemos que producto de estas leyes puede haber afectación de los derechos de las personas, puede haber menos ingresos fiscales para el país, y, por lo tanto, al haber menos recaudación también menos protección social, evidentemente no vamos a estar de acuerdo con aquello, no vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”, manifestó la senadora.

Asimismo, cuestionó la disposición al diálogo de La Moneda, asegurando que el escenario actual es complejo debido a la actitud de las autoridades: “La verdad es que quien no escucha es el Gobierno, no solo no escucha, tampoco contesta, entonces la verdad es que es bien complejo el escenario”.

La legisladora también calificó las repercusiones internas por el incremento en el valor internacional de los combustibles como la “primera crisis” real que enfrenta el Ejecutivo. En este marco, utilizó como ejemplo el comportamiento de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, a quien describió eludiendo a los medios de comunicación. “Creo que es bien descriptiva la imagen de la vocera, que no se ve, porque no ha ido nunca al Congreso, la vocera no da la cara, no enfrenta a los medios, arranca, corre por las escalas”, señaló.

Finalmente, Vodanovic vinculó este actuar con la gestión general ante la contingencia económica, concluyendo que “ese descontrol creo que es la imagen viva del gobierno. Un gobierno que, frente a la primera crisis real, y no a esta crisis que instaló por eslogan, sino a una crisis real que se produce producto del alza de los precios del petróleo a nivel internacional, reacciona torpemente".

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