Presidenta del PS expresa toda su "solidaridad" al alcalde de San Bernardo tras conocerse plan para atentar contra su vida: "Es de la máxima gravedad"

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, tomó contacto con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para abordar los antecedentes y solicitar refuerzos en la protección del alcalde de San Bernardo, Christopher White, y su familia.

Toda su “solidaridad” expresó la senadora para el jefe comunal, luego de que se conociera que el reo recapturado, Juan Flores Valenzuela, alias "el Indio Juan", preparaba un atentado en su contra.

“Lo primero, toda nuestra solidaridad con el alcalde Christopher White. Él ha hecho un trabajo en su comuna, en San Bernardo, estando presente en los territorios, persiguiendo el crimen organizado, organizando la seguridad ciudadana. Ha puesto un esfuerzo también en lo legislativo, en poner los puntos de la ciudadanía en el debate que hacemos acá en el Congreso”, manifestó la timonel del PS.

Vodanovic advirtió que las amenazas contra autoridades que trabajan directamente en el combate al crimen organizado revisten especial gravedad. “Toda nuestra solidaridad, porque finalmente ese esfuerzo que ha hecho tiene también un precio. Y el precio es, primero, las amenazas que ha sufrido, y hoy día se conoce también que había un plan para atentar en su contra”, indicó.

La presidenta del PS calificó los antecedentes como “de la máxima gravedad” y explicó que su encuentro con el fiscal nacional busca conocer directamente las acciones que se están adoptando y solicitar mayores medidas de protección.

“Nos vamos a reunir hoy aquí en el Senado de la República, en horas de la tarde para poder tomar conocimiento directo de algunas acciones y pedirle que se refuerce la protección al alcalde White y a su familia”, sentenció.

PURANOTICIA