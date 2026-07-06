Presidenta del PS asegura que en la oposición evalúan llevar al TC la invariabilidad tributaria de la megarreforma

Luego de la reunión de presidentes de partidos de la oposición desarrollada en Santiago, la senadora Paulina Vodanovic, aseguró que se está evaluando llevar la megarreforma al Tribunal Constitucional.

La parlamentaria aseguró que existen motivos suficientes para acudir al organismo respecto a la invariabilidad tributaria del proyecto presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, lo que será evaluado el día jueves.

“Estuvimos conversando acerca de los temas que están pendientes esta semana. Respecto a la inconstitucionalidad, vamos a hacer una reunión el día jueves, acá mismo, con los abogados, los constitucionalistas, para definir el momento, la oportunidad, pero sostenemos que existen motivos suficientes para poder recurrir al Tribunal Constitucional”, dijo la presidenta del Partido Socialista (PS).

La integrante de la Comisión de Hacienda del Senado agregó que “entendiendo que aquí se vulneran ciertas facultades, importantes del Congreso y que entregar 20, 25 años de permanencia de un régimen invariable realmente atenta contra también la soberanía. Así que entendemos que vamos que vamos a hacer esa reunión el día jueves en la mañana”.

Respecto de las indicaciones, Vodanovic detalló que "hay un paquete que se presentará en conjunto como también las que ingresarán cada parlamentario fundamentalmente a que si hay rebaja de impuestos sea con compensaciones".

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