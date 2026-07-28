Ministro Arrau reconoce "problema" ante aumento de la presencia de menores en delitos y apunta a la prevención

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comentó la agresión con arma blanca que sufrió una niña de 7 años en la Escuela Básica Islas de Chiloé en la comuna de La Granja y aseguró que es necesario trabajar en la prevención para evitar que siga aumentando la presencia de niños en actos delictivos.

“Hay que ver los protocolos dentro del establecimiento, qué pasa en esa comunidad educativa, en esa familia, cómo se previene esto, porque recordemos son menores totalmente inimputables”, comentó en entrevista con Tele 13 Radio.

La autoridad aseguró que “no hay que sacarle el cuerpo al asunto, porque en los menores de 14 a 17, efectivamente tenemos un aumento de la presencia de menores en delitos, no como estos, en delitos, en los llamados turbazos o robos con violencia en lugar habitado o en grupo, en encerronas. En lo que vimos en San Bernardo hace algunas semanas, que fue feroz. Entonces, tenemos un problema ahí”.

“Vemos cada vez más menores y más prolíficos en ciertos tipos de delitos, que tenemos que hacernos cargo, y ahí definitivamente también tenemos un plan de trabajo para esa prevención temprana”, agregó el ministro.

Además, comentó que “el Estado tiene varios programas dispersos en varios ministerios, donde tenemos que empezar a ordenar para entrar cada vez más tempranamente, que es lo que han hecho países que han tenido buenos resultados en esto”.

Sobre la seguridad en Chile comentó que “en primer lugar, en términos de seguridad, ningún triunfo de nada. Seguimos con cifras complejas, estamos trabajando, vamos mejorando”.

“Lo que yo dije, efectivamente, es que cuando gran parte de la población, porque acá también hay gente radical, como el Partido Comunista, que sigue presentando proyectos o ideas de quitar protección a nuestros policías, como la ley Nain-Retamal. Pero la gran mayoría sí fue cambiando, porque uno cuando recorre los diferentes barrios, conversa con la gente, piden efectivamente más fuerza policial, pide más presencia policial, y eso no pasaba hace algún tiempo”, comentó.

Añadió que “veíamos que la popularidad de nuestras policías no estaba como está hoy, hay una validación. Vemos también alcaldes que eran de un cierto sector político que antes estaban con esa figura dinamitando la autoridad, y hoy día lo que piden es más autoridad policial y más presencia en sus calles. Entonces, ese cambio es algo muy positivo”.

“No es que lo esté enrostrando por un tema político, yo digo que es muy positivo porque hoy día el país entendió que sin autoridad no hay ninguna posibilidad de tener libertad, de progreso, es una condición para eso”, finalizó.

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