Presidenta del FA sobre paquete de medidas en Plan de Reconstrucción: "Lo que está planteando el Gobierno es generar una crisis"

Una severa crítica hacia la administración que encabeza el Presidente José Antonio Kast formuló la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez. La dirigenta acusó al Ejecutivo de emplear “cifras económicas falsas” y valerse de la “propaganda” para instalar una percepción de crisis que, a su juicio, busca validar la reducción de tributos a los sectores de mayores ingresos.

En conversación con La Tercera, la exdelegada presidencial de la región Metropolitana manifestó su inquietud por el manejo de la información oficial y el quiebre de las formas institucionales: “Estuvimos dos semanas hablando de cifras, y de cifras que resultaron ser falsas. Yo creo que hoy día lo preocupante es que, en varias materias, el gobierno ha decidido tener una postura que, a mi juicio, rompe con una tradición republicana donde las cifras no son propaganda, sino son una forma de barómetro para poder ir midiendo las políticas públicas”, sostuvo.

Asimismo, la representante del FA calificó como un acto de indolencia e irresponsabilidad la determinación del Gobierno de no utilizar el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) para contener el incremento en el valor de las bencinas, afectando directamente el presupuesto familiar.

Según Martínez, la estrategia oficialista busca forzar un debate tributario específico a través del malestar social. “Lo que está planteando el Gobierno es generar una crisis, que se está sintiendo hoy día en los bolsillos de los chilenos y las chilenas, para poder discutir el tema que realmente quieren discutir, que es bajarle los impuestos a los superricos”, aseveró.

En esa misma línea, profundizó sobre el riesgo de las reformas que pretenden reducir el impuesto corporativo: “El nivel de irresponsabilidad que se está poniendo para someter al país a una crisis, para pasar un proyecto de ley que avance en reducir el impuesto corporativo, sin ningún tipo de compensación -porque además eso es lo que se discute, podríamos hablar eventualmente sobre algunos ajustes en la medida en que no sean regresivos- ese es el problema”, puntualizó.

La presidenta del partido también dirigió sus dardos directamente hacia la figura del Mandatario, afirmando que José Antonio Kast “ha planteado un gobierno de exclusión, un gobierno que ha sido irresponsable, ha sido indolente y no ha querido discutir con la oposición. Ha sido un gobierno de barra brava”.

A juicio de Martínez, La Moneda ha impulsado una agenda marcada por un enfoque ideológico que desatiende la sostenibilidad del sistema. Según explicó, el Ejecutivo “ha planteado temas de un ideologismo extremo donde se quiere reducir a toda costa el gasto público sin tener en consideración cómo se impactan las familias ni cómo logramos tener un sistema que aguante más de un año o dos años. Y además, ha planteado temas muy importantes para la ciudadanía con un nivel de descriterio muy grande”.

Finalmente, la timonel del FA advirtió que estas determinaciones podrían comprometer la gobernabilidad de Kast. No obstante, aclaró que sus palabras no representan una advertencia de agitación social, enfatizando que “nosotros no tenemos un interruptor de encender o apagar las movilizaciones como se ha querido plantear en innumerables ocasiones”.

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