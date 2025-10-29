Presidenta del FA afirma que dichos sobre "atorrantes" del jefe de campaña de Matthei "rebajan el debate democrático"

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó las declaraciones del jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien trató de “atorrantes” a los integrantes de la actual administración.

En conversación con radio Cooperativa, la exdelegada presidencial de la región Metropolitana expresó que “es preocupante que cuando la supuesta campaña de la derecha moderada ha terminado diciendo las cosas que ha dicho esta semana”.

“Partimos la semana con Diego Schalper hablando de la cantinela de los derechos de las mujeres. Ahora Diego Paulsen hablando de atorrante. Yo creo que, con un tono muy clasista, porque además se le sale muy natural. Luego la candidata para tratar de acompañarlo, plantea que ella sí se va a comportar como una señorita. O sea, para mí, la verdad es que, en vez de aclarar, oscurecen", señaló.

La timonel del FA argumentó que este tipo de declaraciones "rebaja el debate democrático" y que espera que "no les salga tanto el clasismo cuando están discutiendo".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, sostuvo que “en el fondo han tratado de decir que son abiertos, que son respetuosos (...), pero lo que ellos piensan de todo este mundo y del resto de los chilenos es que son unos atorrantes. Y queda de manifiesto, insisto, (...) aunque se dé ropajes democráticos, lo que piensa del resto es que son atorrantes”.

En tanto, el vicepresidente de RN, Pedro Pizarro, dijo que entiende “que el contexto en que Diego dice esta frase es hablando respecto de la incapacidad que ha tenido el Gobierno de dar soluciones, de la incapacidad que ha tenido de, gobernando, cumplir, ya ni siquiera con las promesas, con cosas mínimas”.

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, si bien consideró la palabra "atorrante" como "un poco más fuerte", afirmó que “los chilenos ya se han dado cuenta que este Gobierno está lleno de ineptos e incompetentes. La palabra 'atorrante', la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho, pero yo creo que sí es claro que en este gobierno hay incompetencia, hay muchos ineptos”.

