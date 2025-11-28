Presidenta del Colegio Médico por propuestas de salud de Jara y Kast: "Hay aspectos que preocupan en ambos programas"

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, advirtió que los programas presidenciales de Jeannette Jara y el de José Antonio Kast, presentan puntos críticos y que su impacto dependerá de la solidez de los equipos técnicos.

En diálogo con radio Pauta, la dirigente entregó un análisis técnico sobre los desafíos actuales del sistema de salud y el panorama programático en plena segunda vuelta presidencial.

Su diagnóstico subraya que el sistema enfrenta tensiones estructurales que requieren continuidad, eficiencia y equipos sólidos.

Arriagada explicó que, “aunque el presupuesto 2025 contempla un aumento, la atención primaria vuelve a quedar relegada con el congelamiento del per cápita, mientras la mayor parte de los recursos se dirige a los hospitales”.

Según señaló, “esa decisión refleja urgencias inmediatas, pero limita nuevamente la capacidad resolutiva del primer nivel de atención”.

Al revisar los programas de ambos candidatos, la presidenta del Colmed marcó distancia frente a sus promesas y a su viabilidad financiera. “Hay aspectos que preocupan en ambos programas; lo central será qué equipos técnicos los ejecuten”, afirmó, y enfatizó que la clave está en la implementación más que en los titulares.

También destacó avances significativos en la reducción de los tiempos de espera y llamó a mantener políticas efectivas con continuidad y evidencia.

Arriagada resaltó “un cambio conceptual importante impulsado en los últimos meses: la necesidad de dejar de hablar solo de listas y enfocarse en los tiempos de espera”.

Según explicó, “la reducción de días ha sido significativa en varias áreas gracias a esfuerzos sostenidos y a iniciativas de seguimiento implementadas con participación del Colegio Médico. Los tiempos han disminuido de forma muy importante: la consulta odontológica bajó de 741 días a 218, y en cirugía mayor los tiempos se redujeron prácticamente a la mitad”, detalló.

Para Arriagada, estos avances muestran que “las estrategias funcionan cuando se aplican con continuidad y evidencia”, por lo que llamó a “no retroceder en lo logrado”.

Insistió en que “la salud requiere equipos especializados capaces de sostener políticas de largo plazo, independientemente del gobierno de turno”.

