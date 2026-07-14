Presidenta de RN llama a "ser más prolijos" para "no generar estos problemas" tras traspié del Gobierno con el PPD

La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, calificó como “un problema” la crisis que se generó con el PPD luego que se cayera el acuerdo con el Gobierno por la megarreforma y llamó al Ejecutivo a ser “lo más prolijo posible” para que algo así no se repita.

"Fue un problema, generó un problema, fue un traspié y cuando estamos en un proyecto tan importante para el país como este proyecto de Reconstrucción y reactivación económica hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas", aseguró en entrevista con radio Agricultura.

Para la senadora, negociar una reforma de esta envergadura “no es cosa fácil, son cosas complejas, son propuestas complejas y para eso se necesitan también equipos multidisciplinarios que ayuden a que salgan adelante".

Sobre la discusión y votación, la parlamentaria se mostró optimista y destacó que el “Presidente Kast siempre dice que confía mucho en su equipo de ministros y creo que ahí a lo mejor puede estar esta diferencia".

“Por eso hemos pedido generar espacios de conversación con él, ya esta es la segunda reunión que vamos a tener con el Presidente y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en los espacios de coordinación entre los partidos que apoyamos al Gobierno”, aseguró.

En la entrevista, Balladares también entró al debate por las 40 horas particularmente por el video viralizado por las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara.

“Yo creo que tratar de instalar caricaturas, parece además en la contingencia que aparecen, aparecen dos exministras, una ministra en particular que estuvo en esta conversación. Yo creo que es de lo que no aporta la discusión de fondo, sobre todo cuando hay una ministra que sabe técnicamente de lo que se trata esto”, aseguró.

Y agregó que “las cincuenta y dos horas hoy día existen en la ley de cuarenta horas, porque es el tope que tú puedes conseguir entre horas ordinarias y horas extraordinarias. Entonces, creo que no es el tipo de contenido que uno espera en un debate de fondo”.

“Aquí nunca se ha buscado cambiar o alterar el espíritu de la ley de cuarenta horas, sino flexibilizarlo para aquellos rubros que necesitan una mayor disponibilidad en algunas épocas o en algunos tiempos versus otros tiempos", finalizó.

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