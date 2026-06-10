Presidenta de RN advierte que acusación constitucional contra Grau "tensiona el ambiente político"

La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y aplaudió que su partido dejara en libertad de acción a sus militantes para decidir sobre el libelo.

Consultada en entrevista con radio Pauta por el libelo contra la exautoridad, la senadoranaseguró que “un proceso de acusación tensiona el ambiente político, lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”.

“Si la acusación se lleva con altura de miras, con mucha responsabilidad y con el sustento que corresponde a una herramienta de este nivel, la verdad es que en ese tono se puede lograr generar ambas cosas, con mucha conversación, con un desafío mayor, pero creo que de todas maneras se tienen que seguir haciendo ambas cosas. Y todo depende del tono y de las formas que uno utiliza”, aseguró.

Y adicionó que “lo que hizo nuestra bancada ayer fue actuar con mucha responsabilidad” y que “fue otorgar libertad de acción para que cada diputado lo evalúe profundamente y tome una decisión con la autonomía que corresponde”.

La parlamentaria se refirió, además, a los cuestionamientos que realizó a la megarreforma el Consejo Fiscal Autónomo: “Hay medidas que generan un mayor gasto y que creo que se pueden revisar”, dijo.

“Es un proyecto que como está diseñado en cada una de sus medidas hay espacio a la mejora sin perder el foco fundamental que es propiciar la mayor inversión”, agregó Balladares

Y sostuvo que “yo tengo mucha fe de que el proceso que vamos a dar en el Senado permita, al contrario de lo que pasó en la Cámara, mejorar el proyecto y claramente tomar las advertencias que se hacen”.

Consultada por el levantamiento del secreto bancario señaló que en RN “creemos que debe tener una autorización judicial de por medio para generar el alzamiento, no es que estemos en contra de que no se alce el secreto”, señaló, enfatizando que es para la "protección de todas las personas”.

Finalmente, puso énfasis en que el procedimiento debe ser expedito para no dificultar las investigaciones financieras: “Nosotros estamos disponibles totalmente a que por ejemplo la autorización judicial sea en el menor tiempo posible, sea lo más expedita”, finalizó.

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