General Araya dispuso el ascenso póstumo del cabo 2° Cristopher Aguilera a suboficial mayor

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, dispuso el ascenso póstumo del cabo segundo Christopher Aguilera al grado de suboficial mayor. Además, la 42a. Comisaría de Radiopatrullas a la que pertenecía recibirá el nombre del nuevo mártir de la institución.

El líder de la institución hizo el anuncio en la misa fúnebre del funcionario asesinado el domingo en la comuna de Lo Espejo, que se realizó en la parroquia de Carabineros de Providencia, donde asistieron el Presidente José Antonio Kast y otras altas autoridades de Gobierno, además de sus familiares. Sus retos descansarán en el mausoleo institucional del Cementerio General.

"Estamos hablando de un joven que durante sus años de servicio recibió 10 felicitaciones consignadas en su hoja de vida. Un joven que nunca tuvo miedo, que enfrentó el crimen organizado con valentía y que día a día, desempeñó su labor con pasión, compromiso y profunda vocación de servicio, siempre dispuesto a proteger a toda la comunidad", señaló Araya.

Luego, anunció que "he dispuesto el ascenso póstumo al grado de suboficial mayor de Carabineros de quien fuera el cabo 2º Cristopher Aguilera Fernández, como un justo reconocimiento a su vocación de servicio, su valentía, su compromiso y la entrega absoluta con la que asumió cada día la noble misión de proteger a la comunidad".

"Cristopher representa los más altos valores de nuestra institución. Un joven carabinero que, con coraje y convicción, entregó su vida en el cumplimiento del deber, honrando hasta el último momento el juramento que un día realizó", añadió.

"Y porque su nombre, su historia y su ejemplo permanecerán para siempre junto a sus camaradas, he dispuesto que, a partir de hoy, la 42ª Comisaría Radiopatrullas pase a denominarse 42ª Comisaría Radiopatrullas Suboficial Mayor Cristopher Aguilera Fernández", cerró el general.

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