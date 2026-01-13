Presidenta de la Corte Suprema aborda desafíos del Poder Judicial tras reunión con Kast

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a los desafíos de su nuevo rol y a la primera reunión que sostuvo con el mandatario electo, José Antonio Kast.

En conversación con Tele13 Radio, Chevesich señaló que "fue una muy buena reunión" con el presidente electo. "Hablamos de muchos temas. Él me manifestó la necesidad de recuperar las instituciones, de que el Poder Judicial recupere la confianza pública, la credibilidad. Y bueno, que también está muy preocupado de la seguridad de los jueces, de las juezas, de las unidades judiciales", indicó.

La presidenta del máximo tribunal mencionó que Kast "manifestó que quiere tomar medidas cuando asuma, en el sentido de velar por la seguridad, estaba preocupado por la seguridad de los ministros de la Corte Suprema".

"Yo le manifesté que lo más importante, en este momento, es velar por la seguridad de todos los miembros de la judicatura, especialmente de los que se desempeñan en los juzgados de garantía y respecto de aquellos tribunales que están conociendo causas de macrocriminalidad, del crimen organizado, del narcotráfico, que ahí hay que poner el punto. Al poder judicial le preocupa más y él entendió que hay que partir por ahí", agregó.

Respecto al presente del Poder Judicial, la magistrada indicó que “tenemos que tener una conducta proba frente a terceros, porque independientemente que nos afectamos nosotros, afectamos a la Corte Suprema en particular, así somos ministros de esa corte, y al Poder Judicial en general”.

En cuanto a los desafíos en su gestión, Chevesich apuntó a “recuperar la confianza de la ciudadanía, la credibilidad, avanzar en los atrasos que hay, que eso es innegable. Y para eso pondré todo mi empeño, me voy a reunir con cuántas personas sea necesario para poder abordar aquello".

"Hay atrasos, pero muchos de esos atrasos se deben a que se han dictado leyes que han recargado los tribunales y se ha intentado reforzar la dotación, pero no de manera orgánica. Entonces, mientras no obtengamos el recurso para aumentar la dotación, ver cómo adoptar buenas prácticas, mejorar la gestión, porque a veces nos han manifestado que hay tribunales con la misma carga de trabajo en que uno se vislumbra como mucho más eficiente. Entonces ver cómo poder abordar aquello", comentó.

Y recalcó que "también es importante avanzar en en todos esos proyectos de ley que le interesan al Poder Judicial, entre ellos está la Reforma Constitucional del Sistema de Nombramientos".

PURANOTICIA