Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades por corte de luz: "El principal problema es que no tenemos información"

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, comentó sobre el corte de suministro eléctrico tras las últimas precipitaciones y la respuesta que han tenido las empresas ante esta situación.

En conversación con radio Pauta, señaló que “tenemos gente que lleva ya 72 horas más, 80 horas sin luz. Y la verdad es que la situación ya se está haciendo bastante dramática para aquellas personas”.

En esta línea, sostuvo que "el principal problema es que no tenemos información. Y eso ha sido lo más complejo de todo; es decir, te dicen el lunes, el martes, el miércoles, han dado distintos días".

“Es muy complejo no tener información de las empresas y también la capacidad de respuesta a una emergencia como esta ha sido absolutamente insuficiente”, añadió.

La autoridad indicó que van a "evaluar cuál es la mejor alternativa hoy día para efectos de poder demandar, más allá de la compensación legal, una compensación mayor por el daño causado".

En cuanto a las cifras publicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la autoridad manifestó que “no es creíble. Cuando a ti te dice y está la página de la SEC que dice que hay tantos clientes sin suministro en Santiago, yo no le creo, porque a mí no me cuadran los datos con Peñalolén, al menos de la cantidad de familias. Entonces uno dice, no son datos confiables”.

“Si tú le preguntas a una persona que se le cortó la luz y que trata de ingresar a la página para hacer un reclamo, es imposible. La página se cae, los sistemas que había de reportabilidad colapsaron, por lo tanto, es obvio que lo que está reportado es menos de la realidad”, indicó.

Respecto a las respuestas de las empresas de electricidad, Leitao aseguró que “a ningún alcalde nos han sabido explicar y decir, ‘oiga, mire, ¿sabe quién? En su comuna usted tiene tantas personas y van a reparar en tales días. Esto se va a hacer, no sé, de aquí al lunes, de aquí al martes, de aquí al miércoles’, han sido todas puras respuestas vagas”.

“Lo que más reclamamos los alcaldes es que nadie sabe cuántas cuadrillas están trabajando. Y a veces son cuadrillas que están reparando cosas muy sencillas o cosas más bien menores, pero uno no ve trabajando personas donde están los postes caídos, las calles cortadas”, añadió.

PURANOTICIA