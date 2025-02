Presidenciales 2025: Presidente de Amarillos pone a Eduardo Frei por sobre nombres como Matthei o Bachelet

El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se refirió a las próximas elecciones presidenciales y apuntó a “una coalición de centro que pueda gobernar con estabilidad”.

En conversación con El Mercurio, Jouannet señaló que “aún no hemos definido candidato ni alianzas. No nos uniremos con extremos como el Partido Republicano, los libertarios, el Frente Amplio o el Partido Comunista. Apostamos por una coalición de centro que pueda gobernar con estabilidad”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Eduardo Frei sea candidato, el timonel de Amarillos manifestó que “de partida (la DC) llegó un poco tarde, porque el primero en proclamar al expresidente y decir que Frei era una buena carta —eso no significa irse atrás de él — fui yo, en agosto del año pasado. Se me preguntó entre Bachelet y Matthei”.

“Entonces, si vamos a hacer el revival, si me preguntan por Bachelet o Matthei, yo digo pongamos entonces a Frei. Corno digo, que vuelvan los lentos, porque, en definitiva, que vuelva esa época maravillosa de la historia chilena. Y que vuelva la política seria, de los acuerdos, y del desarrollo”, expresó.

Jouannet sostuvo que “en ese contexto, Frei creo que encarna muy bien eso. Me encanta, pero no es hoy el candidato amarillo. Puede ser él, por qué no, pero se definirá en el encuentro nacional del partido en marzo”.

