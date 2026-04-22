Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gasto en personal, transferencias corrientes y servicios de consumo

Presidencia de la República prepara un recorte del 3% con enfoque en temas como gasto en personal, transferencias corrientes y servicios de consumo, entre otros.

De acuerdo con la información revelada por La Tercera, la reducción exacta alcanzará los $706.531.000. Dicha cifra equivale precisamente al 3% de los $23.551.017.000 que habían sido asignados como presupuesto inicial para el año 2026.

En lo que respecta a los recursos humanos, la disminución de fondos se traducirá en una merma de $238.305.000. Este monto representa un 2,2% del total destinado a dicha glosa, la cual contempla $11.343.556.000 para cubrir las remuneraciones durante todo el ejercicio anual. Como consecuencia directa de estas políticas, ya se han registrado desvinculaciones de personas al interior de Presidencia.

La mayor parte de esta contracción económica recaerá sobre las transferencias corrientes, ítem que sufrirá una poda de $300 millones.

Estos dineros están vinculados al pago de honorarios por concepto de “apoyo a actos presidenciales”, en referencia a las actividades del mandatario Kast. Cabe destacar que la Ley de Presupuestos 2026 establece un pozo de $3.960.617.000 para financiar estas labores, abarcando tanto las puestas en escena desarrolladas en el Palacio de La Moneda como los eventos desplegados en regiones durante las giras del jefe de Estado.

Por otro lado, la compra de activos no financieros experimentará una baja de $116.913.000. Al desglosar esta cifra, se observa una caída del 46,5% en el ítem de máquinas y equipos (equivalente a $57 millones). A esto se suma una disminución del 19,8% en la compra de equipos informáticos ($10 millones) y una reducción del 20,2% en la adquisición de programas informáticos ($49,9 millones).

Finalmente, el plan de ahorro gubernamental impactará la partida de gastos operacionales, la cual deberá ajustarse a una rebaja estipulada en $51.313.000.

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