Presentan proyecto para castigar el uso de menores por parte del crimen organizado

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (PS) presentaron un proyecto de ley que busca crear un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales.

La iniciativa establece sanciones para quienes incorporen directamente a menores de edad a estas redes, así como para quienes financien, coordinen o faciliten su participación. Asimismo, contempla penas especialmente agravadas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, realizar labores de vigilancia o cumplir otras funciones dentro de organizaciones delictivas o criminales.

El proyecto también fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el propósito de afectar directamente el patrimonio de las organizaciones criminales.

La senadora Núñez explicó que la iniciativa busca abordar un aspecto que ha quedado fuera del debate sobre responsabilidad penal adolescente. Al respecto, precisó que "de manera transversal estamos ingresando un proyecto de ley para sancionar la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, estableciendo penas especialmente severas para quienes los utilicen en beneficio de asociaciones delictivas o criminales, especialmente cuando se aprovechen de su vulnerabilidad".

En esa línea, subrayó que "no basta con poner el foco en los menores que cometen delitos; también debemos perseguir a quienes los reclutan e incorporan al crimen organizado".

La senadora Vodanovic, en tanto, señaló que, "como hoy ya existe un delito que sanciona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales, lo que debemos hacer es complementar la legislación vigente, creando un delito distinto: la instrumentalización criminal de menores".

La legisladora que preside el Partido Socialista sostuvo que la idea es "sancionar a quien incorpora, destina o utiliza a un niño o adolescente para vigilar, transportar drogas, ocultar armas, cobrar extorsiones, hacer de centinela o cumplir cualquier otra función al servicio de la organización. Así, la ley vigente castiga la captación del menor y nuestro proyecto sanciona su explotación dentro del crimen organizado. De esa forma ambas normas se complementan, se evita cualquier discusión por duplicidad de tipos penales y la regulación queda mucho más sólida desde el punto de vista técnico".

Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, sostuvo que "la legislación vigente presenta un vacío respecto de quienes captan menores para delinquir y con este proyecto buscamos avanzar en una respuesta más integral frente al crimen organizado y la delincuencia juvenil".

La presidenta del Senado explicó que el proyecto será informado el próximo martes y adelantó que existe un acuerdo para que sea analizado por las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución.

Dijo también que "el respaldo transversal que reúne esta iniciativa, permitirá priorizar su tramitación e, incluso, eventualmente refundirlo con otros proyectos que persigan el mismo objetivo".

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