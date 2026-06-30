Preocupación por el empleo: Desempleo en Chile trepa al 9,4% e informalidad laboral salta al 27%

La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según informó este martes la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, explicado porque la fuerza de trabajo creció 1,3%, por sobre el incremento de 0,8% registrado por las personas ocupadas. En tanto, el número de personas desocupadas aumentó 6,9%, impulsado por el alza de quienes se encontraban cesantes (5,9%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (16,4%).

En el mismo período, la tasa de participación laboral se ubicó en 62,4%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, registrando una disminución de 0,1 puntos porcentuales. Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,2%, influida tanto por las personas inactivas habituales como por las potencialmente activas.

DESEMPLEO POR SEXO

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se explica por el crecimiento de 2,0% de la fuerza de trabajo, superior al 1,5% registrado por las mujeres ocupadas. Asimismo, las desocupadas aumentaron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y por quienes buscan empleo por primera vez (10,5%).

Las tasas de participación y ocupación femenina alcanzaron 53,6% y 48,0%, respectivamente, ambas con incrementos de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales. En tanto, las mujeres fuera de la fuerza laboral disminuyeron 0,4%, principalmente por la baja de las inactivas potencialmente activas.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación llegó a 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció 0,8%, por encima del 0,2% registrado por los ocupados, mientras que los desocupados aumentaron 7,3%, debido al incremento de los cesantes (5,8%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (24,1%).

Las tasas de participación y ocupación masculina se ubicaron en 71,6% y 65,5%, con descensos de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. En tanto, los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, impulsados por los inactivos habituales y potencialmente activos.

AUMENTAN LOS OCUPADOS

El total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, resultado explicado por el aumento del empleo tanto en mujeres (1,5%) como en hombres (0,2%).

Por actividad económica, el crecimiento del empleo fue impulsado principalmente por industria manufacturera (5,2%), actividades de salud (6,0%) y actividades profesionales (11,6%). En cuanto a la categoría ocupacional, destacaron las trabajadoras por cuenta propia (5,3%) y las personas asalariadas informales (7,1%).

INFORMALIDAD LABORAL

El INE informó además que la tasa de ocupación informal alcanzó 27,0%, lo que representa un incremento de 1,0 punto porcentual en comparación con igual período del año anterior.

En las mujeres, la informalidad llegó a 28,8%, con un aumento de 1,2 puntos porcentuales, mientras que en los hombres alcanzó 25,6%, creciendo 0,9 puntos porcentuales.

Asimismo, el número de personas ocupadas informales aumentó 4,6%, impulsado tanto por las mujeres (5,7%) como por los hombres (3,7%). Por sectores económicos, el alza fue liderada por comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%). Según categoría ocupacional, destacaron las personas asalariadas privadas (7,2%) y las trabajadoras por cuenta propia (4,2%).

Por otra parte, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente —que elimina los efectos de factores estacionales no económicos— se ubicó en 9,2%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.

En relación con la jornada laboral, el volumen total de horas efectivas trabajadas disminuyó 0,1% en doce meses. A su vez, el promedio de horas trabajadas cayó 0,8%, situándose en 37,0 horas semanales. Según sexo, el promedio fue de 39,1 horas para los hombres y 34,3 horas para las mujeres.

REGIÓN METROPOLITANA

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, registrando un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

En la región, la población ocupada creció 0,8%, impulsada principalmente por los sectores de industria manufacturera (10,3%), actividades profesionales (15,6%) y comercio (3,5%).

PURANOTICIA