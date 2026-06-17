Posicionan a Santiago entre las ciudades con peor calidad del aire en el mundo

Desde hace algunos días, Santiago se ha posicionado entre las ciudades con peor calidad del aire en el mundo, de acuerdo con la plataforma de monitoreo IQAir, que mide este dato en tiempo real en más de 9.400 ciudades del mundo. Además, esta semana comenzó con una nueva preemergencia ambiental, superando los episodios de este tipo registrados durante todo el año anterior.

Todos los días, IQAir libera un reporte donde clasifica las ciudades con peor y mejor calidad del aire, según la concentración de material participado 2.5, en el mundo. Lamentablemente, la capital chilena se encuentra dentro de las primeras cinco de este ranking y es la única de la región.

Al respecto, Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas en Greenpeace expresó que "lamentablemente, en Chile nos hemos acostumbrado a la mala calidad del aire de nuestras ciudades, sobre todo desde la zona central hacia el sur durante el invierno. Sin embargo, que el aire que respiramos sea más tóxico que el registrado en ciudades de China, India o Pakistán -países conocidos por sus enormes emisiones y polución- es tremendamente preocupante”.

La vocera de la organización ambiental explicó que buena parte de esta contaminación proviene del material particulado fino (PM2.5), uno de los contaminantes más peligrosos para la salud humana.

“Las partículas PM2.5 tienen un diámetro menor a 2,5 micrómetros (es decir, más pequeño que el diámetro de un cabello), lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Es por ello que la contaminación atmosférica por PM2.5 está asociada a enfermedades respiratorias crónicas; asma y bronquitis; accidentes cerebrovasculares; enfermedades cardiovasculares; cáncer pulmonar y muertes prematuras, entre otras patologías”, aclaró la vocera.

CRISIS DE CONTAMINACIÓN Y DECRETO RETIRADO

Atendiendo, precisamente, a la gravedad de la contaminación atmosférica en la salud de las personas, el año pasado el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó una actualización de la norma de calidad del aire, vigente desde 2011, la que incorpora nuevos estándares y lineamientos acordes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Pese a lo importante que es esta actualización de la normativa para la salud de la población, el decreto supremo N°3 del Ministerio de Medio Ambiente -con esta actualización- fue ingresado recién el 11 de marzo del 2026 (último día del gobierno del Presidente Boric) a Contraloría para su trámite de toma de razón, y retirado al día siguiente -el 12 de marzo- por el Gobierno actual, quedando pausada su tramitación”, comentó Espinosa.

La normativa frenada se hacía cargo de nuevos límites de concentración de material particulado fino, fijando en 15 microgramos por metro cúbico (15 μg/m³) el límite anual, y 38 microgramos por metro cúbico (38 μg/m³), el límite diario. Del mismo modo, se establecían umbrales para episodios críticos, según la concentración móvil de 24 horas de PM2.5 en estaciones calificadas. De este modo, entre 68 y 97 μg/m³ se catalogaba como “Alerta”; entre 98 y 157 μg/m³, “Preemergencia”; y 158 μg/m³ o superior, era catalogado como “Emergencia”.

Asimismo, este decreto declara “Zona saturada” cuando se sobrepasan los valores máximos permitidos por la norma (anual o diaria), y “Zona Latente” cuando la concentración del contaminante se sitúe entre el 80% y el 100% del valor de la norma.

Para la vocera, mantener esta actualización normativa congelada y sin avances en su tramitación constituye una pésima señal para la ciudadanía, pues más allá de las disputas políticas, lo que está en juego es la salud de millones de personas.

“Cada día miles de personas sufren las consecuencias del aire contaminado que respiran. Los centros de salud enfrentan una presión creciente por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, mientras la evidencia científica sobre los impactos de la contaminación es cada vez más contundente. Por eso resulta incomprensible que una medida destinada a proteger la salud pública permanezca detenida”, afirmó Espinosa.

La experta agregó que la posición que hoy ocupa Santiago en los rankings internacionales de contaminación atmosférica debería ser una señal de alerta para las autoridades.

“No podemos normalizar que nuestras ciudades figuren entre las más contaminadas del planeta. Cada día que se retrasa la implementación de estándares más exigentes es un día en que millones de personas continúan expuestas a niveles peligrosos de contaminación. La calidad del aire no puede seguir esperando: protegerla es proteger la salud, la calidad de vida y el futuro de quienes habitan nuestro país”, concluyó.

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