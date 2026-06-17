Por amplia mayoría: El abogado Luis Rojas fue ratificado como nuevo secretario general del Senado

Dando cumplimiento a un acuerdo la Comisión de Régimen Interno, la Sala del Senado sometió a votación y ratificó por 45 votos favorables y 1 abstención, la propuesta para nombrar como nuevo secretario general del Senado, al abogado Luis Rojas Gallardo.

Asimismo por amplia mayoría (45 votos a favor y dos abstenciones) confirmó a Andrés Salas Amaya, en el cargo de prosecretario y tesorero del Senado.

Luis Rojas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; master en Derecho Parlamentario Universidad Complutense de Madrid. Magister en Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid.

Hasta la fecha se desempeñaba en el cargo de prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por su parte, Andrés Salas es ingeniero comercial y contador auditor. Además, se ha desempeñado como director nacional subrogante del Registro Civil y como secretario ejecutivo del proceso constitucional de 2023; además de Jefe de Finanzas de la Cámara Alta.

Durante el debate hicieron uso de la palabra las y los senadores Claudia Pascual, Fidel Espinoza, Iván Flores, Yasna Provoste, Juan Luis Castro, Luciano Cruz Coke, Karol Cariola, Vlado Mirosevic, Loreto Carvajal, Sebastián Keitel, Matías Walker y Rodolfo Carter.

Transversalmente, senadoras y senadores felicitaron y destacaron la calidad profesional, funcionaria y personal de ambos nominados.

No obstante, varios hicieron el punto respecto al procedimiento de selección y nombramiento de ambos postulantes, señalando que, a jucio de algunos, fue demasiado “desprolijo, tortuoso o pedregoso”, quedando incluso “al borde de las descalificaciones y con filtraciones que ofendieron, en algunos casos, al resto de los postulantes”.

En ese sentido las y los senadores tuvieron palabras de reconocimiento y elogio para la exministra Macarena Lobos, quien junto con Luis Rojas, tuvo la mayor calificación en el proceso de selección.

No obstante, dejaron de manifiesto que, en esta oportunidad, hubo que generar un acuerdo que permitiera alcanzar el quórum necesario en la Sala.

Asimismo, agradecieron la disposición y gestión desarrollada por el exsecretario general, Raúl Guzmán, durante estos años; así como la participación de la exsubsecretaria, Patricia Silva, en este proceso.

Finalmente, expresaron que, con este respaldo, esperan que las nuevas autoridades administrativas lleven una gestión que permita vivir un proceso de modernización en la Cámara Alta.

PURANOTICIA