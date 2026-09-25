Pontificia Universidad Católica iniciará proceso formal contra académico por ofensa a diputada republicana Javiera Rodríguez

La diputada republicana Javiera Rodríguez se reunió con el rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Juan Carlos de la Llera, para abordar el caso del académico Sebastián Gray, quien el 19 de septiembre pasado subió su cuenta de X una imagen de la parlamentaria considerada una ofensa.

Al término del encuentro, la diputada señaló que "sostuvimos una importante reunión con el rector de la Universidad Católica para abordar los ofensivos comentarios emitidos por un profesor de la institución a través de redes sociales. Desde la Secretaría General ya se contactaron conmigo y pronto se iniciará el proceso formal correspondiente".

Añadió que "el compromiso es claro para terminar con la cultura de la cancelación. Esperamos que todo se desarrolle a través del debido proceso, garantizando la dignidad de las personas por sobre cualquier sesgo político o una malentendida libertad de expresión que se pretenda ejercer a costa del respeto".

Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, expresó su solidaridad con la diputada, diciendo que "siempre hemos estado y estaremos disponibles para apoyar y proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia, incluyendo lo sucedido contra la diputada Rodríguez a quien le he transmitido toda mi solidaridad de manera personal, ante tal manifestación e insinuación de violencia".

La ministra agregó que "nuestro rol es actuar con responsabilidad: prevenir, acompañar a las víctimas, fortalecer las herramientas del Estado y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que hemos hecho".

También dijo que "a la fecha, hemos presentado 21 querellas de oficio, se ha atendido con representación jurídica y apoyo psicosocial a muchas mujeres en los centros de la mujer a lo largo del país".

Además, "presentamos el proyecto de ley de cautelares reforzadas, que incorpora el hostigamiento digital como una realidad que requiere una respuesta más eficaz del Estado. Seguiremos trabajando con seriedad y decisión, poniendo el foco donde corresponde: en proteger a las mujeres".

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