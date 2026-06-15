"Podría juzgar con la misma vara": Yeomans advierte eventual acusación constitucional contra Quiroz en caso de avanzar la de Grau

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, comentó sobre la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la parlamentaria afirmó que "esta acusación no tiene ningún fundamento ni jurídico ni técnico en términos económicos. Hemos revisado cada una de las partes, se señala, por ejemplo, que la deuda o las proyecciones de deuda estaban ocultas. Tuvimos una comisión mixta de presupuesto en marzo de este año en donde el ministro Grau presentó la cifra ¿De qué ocultamiento están hablando?".

La legisladora argumentó que "cuando se habla de las diferencias en las proyecciones. A ver, yo podría juzgar con la misma vara, y lo he dicho anteriormente, al ministro Quiroz. Y es más, lo voy a hacer si es que persisten en esta acusación constitucional".

“Yo pido coherencia en esto. Si se va a juzgar con la misma vara a un exministro ¿Por qué no utilizar los mismos argumentos con el ministro actual? Por eso esta acusación constitucional genera un perjuicio y un boomerang que se puede perfectamente ir utilizando ese mismo argumento para próximos ministros. No es lo que nosotros queremos, pero nos están llevando para allá", manifestó.

La jefa de bancada reveló que "hay más parlamentarios que piensan lo mismo que yo. Lo han señalado públicamente algunos. Del Socialismo Democrático también. No es una conversación oficial, pero es, en el fondo, el ánimo, porque ese es el ánimo que están generando también".

Finalmente, la diputada sostuvo que en la acusación constitucional "se utilizan como argumentos que el Consejo Fiscal Autónomo o que el Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones que no fueron aplicadas".

"¿Cómo no voy a medir con la misma vara al ministro Quiroz si en la megarreforma tributaria el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo hacen recomendaciones que no están siendo incorporadas? Entonces uno tiene que medir con la misma vara", añadió.

PURANOTICIA