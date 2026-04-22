Plan Escudo Fronterizo: Gobierno reporta un 20% de avance en la construcción de la zanja en el norte

Durante una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, el estado de avance del Plan Escudo Fronterizo fue el foco principal. En la instancia, Alberto Soto, comisionado presidencial para la macrozona norte, expuso que la construcción de la zanja limítrofe registra actualmente un 20% de desarrollo.

El personero de Gobierno detalló que, hasta el momento, las labores de contramovilidad ejecutadas en áreas críticas del límite nacional abarcan 12 kilómetros lineales. Esta cifra, según explicó, equivale a la quinta parte de los 60 kilómetros que contempla el proyecto total.

Al desglosar territorialmente estas obras, Soto puntualizó que la mayor parte se concentra en Tarapacá, con 8,5 kilómetros, mientras que los restantes 3,5 kilómetros se ubican en Arica y Parinacota. Paralelamente, en la región de Antofagasta, el Ejército procedió a bloquear seis zonas de paso. Toda esta logística ha requerido el despliegue de una fuerza compuesta por 1.100 efectivos del Ejército.

En su intervención, el comisionado recordó que la estrategia se sustenta en tres ejes fundamentales. El propósito inicial apunta a optimizar el control del movimiento transfronterizo, tanto por vía marítima como terrestre. Como segundo pilar, se busca afinar la gestión fronteriza mediante la coordinación e integración de las Fuerzas Armadas, las policías y organizaciones civiles. El último lineamiento consiste en fortalecer la política migratoria utilizando vías institucionales y legislativas.

Por otro lado, la autoridad entregó garantías respecto a la durabilidad de la infraestructura, asegurando que la zanja será mantenida en el tiempo y reparada en caso de que, por razones climáticas, deje de cumplir su objetivo.

En materia de inversión tecnológica, Soto comunicó que el Gobierno anterior asignó más de 13 millones 600 mil dólares para la implementación del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron). Sobre este punto, confirmó que las tres primeras etapas ya se concretaron y que la cuarta entrará en licitación próximamente.

Tras la exposición, los parlamentarios que integran la comisión manifestaron la importancia de seguir perfeccionando el Plan Escudo Fronterizo, especialmente incorporando tecnología e inteligencia para el control migratorio y del crimen organizado. Asimismo, alertaron sobre la necesidad de planificar medidas para resguardar las costas, advirtiendo que si se dificulta el tráfico terrestre, se buscarán otras vías de ingreso al país.

Para concluir la sesión, el presidente de la comisión, diputado Jorge Díaz, señaló que seguirán fiscalizando los avances del plan. Adicionalmente, la instancia ofreció tramitar con celeridad los proyectos que ayuden a enfrentar este conflicto y que sean de su competencia.

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