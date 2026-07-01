Plan de Inspección Total al Estado: Detectan más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, en su cuarta sesión, determinó cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan de Inspección Total al Estado, las que recaerán en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud.

En un documento, la Secretaría General de la Presidencia informó que se analizará el uso de recursos durante el período 2022-2026 en las carteras antes mencionadas “tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades”.

Primeramente, se investigará al Instituto Nacional de Deportes en “materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos”.

Asimismo, en Energía, se revisará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando “transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos”.

En el Ministerio de Agricultura, se determinó investigar “las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos”.

Finalmente, en el Minsal, se solicitó revisar en detalle “compras, contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras”.

Según el informe, se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones “y que debieron haber sido objeto de rendición”. De ese total, más de $1,4 billones “no acreditan su rendición”.

El comité informó, también, que los servicios con mayor proporción no rendida son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

En esa línea, detallaron que en el período 2022 a 2026 “se crearon 177 fundaciones, que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones, es decir, cerca del 60% por ciento, no cuentan con rendición acreditada. Además, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos, no existe registro alguno de rendición”.

En lo que se refiere a compras públicas, “se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública”, donde destacan el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Se denunció, además, un “aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de proveedor único, confianza y seguridad y de emergencia”.

PURANOTICIA