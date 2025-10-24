Plan «Calles Sin Violencia»: Firman convenio por más de $4.000 millones para fortalecer la prevención y persecución de delitos

En el marco del tercer año de implementación del plan «Calles Sin Violencia», el Ministerio de Seguridad Pública y Carabineros de Chile firmaron un convenio de transferencia de recursos por $4.868.332.370 que permitirá fortalecer las capacidades operativas y de investigación para contribuir a la prevención, control y persecución del delito de acuerdo a los cuatro ejes del programa: persecución penal efectiva; aumento de patrullaje y presencia policial; fiscalización de armas y control de prófugos de la justicia, y prevención y espacio público.

La ceremonia fue encabezada por el titular del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero, y fue acompañado por el subsecretario de la cartera, Rafael Collado, el general director de Carabineros de Chile (s), general inspector Enrique Monrás, el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Rodrigo Espinoza, y la directora nacional de Apoyo a las Operaciones Especiales, general inspector María Teresa Araya.

Cordero destacó que “la idea central de los recursos transferidos por el plan «Calles Sin Violencia» tiene que ver con profundizar la eficacia del patrullaje policial y sobre todo la reacción y la presencia de Carabineros para la disminución del delito”.

“Pero esto solo es posible dentro de una visión integrada, un ecosistema de instituciones donde cada una con sus atribuciones converge en resultados comunes. La Política Nacional de Seguridad Pública que ha aprobado el Presidente de la República esta semana permite demostrar que solo un trabajo integrado de competencias sectoriales mirado al sistema de seguridad pública como uno solo es capaz de obtener esos resultados”, agregó la autoridad.

“Detrás de lo que estamos viendo presencialmente el día de hoy no existen simplemente en consecuencia transferencias de recursos, sino que un potenciamiento de la función estatal”, sostuvo.

Los recursos entregados a Carabineros de Chile se destinarán a la adquisición de mil 445 smartphone TIC (estándar militar para uso policial) por dos mil 408 millones de pesos; 37 vehículos radiopatrulla Furgón Z, por dos mil 220 millones de pesos, y 8 vehículos tipo SUV por 240 millones de pesos.

El general director de Carabineros de Chile (s), Enrique Monrás, subrayó que la institución “una vez más, reafirma su compromiso con el fortalecimiento y el éxito del plan «Calles Sin Violencia», estrategia de intervención específica para cada territorio y que se desarrolla sobre la base de una gestión coordinada y en estrecha relación con actores fundamentales en materia de seguridad, entre las cuales destacan el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones”.

“Una sinergia que resulta muy importante para desplegar una labor profesional altamente eficiente y eficaz con el propósito de llevar paz y tranquilidad a cada lugar que así lo requiera. Un esfuerzo que refleja en el aumento tanto de nuestros patrullajes como también la presencia institucional en terreno”, complementó.

En 2025, el presupuesto del plan «Calles Sin Violencia» llegó a $25.237.193.000. Adicionalmente, se destinaron $8.027.610.680 para la adquisición de vehículos y tecnología y $12.197.356.000 al Ministerio Público para el financiamiento de los equipos ECOH.

Desde el inicio del plan «Calles Sin Violencia» en abril de 2023, hasta el pasado 20 de octubre, se han realizado 2 millones 33 mil 425 controles y fiscalizaciones, se han verificado 37 mil 972 detenciones, se incautaron 3 mil 474 armas, y 658 kilos de drogas y 2 mil 457 vehículos. Además, se han cursado 113 mil 496 infracciones.

