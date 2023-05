Piergentili acude a La Moneda tras sus polémicos dichos y asegura que "no está en duda" la permanencia del PPD en el Gobierno

Hasta La Moneda llegó este lunes la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, después de la polémica que causó su crítica a la agenda del oficialismo tras las elecciones de consejeros constitucionales.

"Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras", indicó la timonel PPD a La Tercera, advirtiendo que "no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, si sigo hablando de la agenda identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos".

La declaración generó un repudio transversal en las dos coaliciones de Gobierno, incluso en el propio PPD. También provocó rechazo del Ejecutivo, con la ministra Carolina Tohá (Interior) tildando como "cruel que se ponga como un obstáculo a lograr propuestas para las mayorías, el hecho de que se pone atención a la discriminación que sufren los grupos como las disidencias sexuales".

Aunque ya había pedido disculpas por sus expresiones, Piergentili volvió a abordar sus declaraciones en durante su visita al Palacio Presidencial.

Y si bien lamentó "la fatalidad de las analogías" que utilizó, insistió en que "tenemos que hablarle a la mayoría de chilenos, a los cuales hoy día están votando Republicanos".

"La analogía que yo quise plantear era apropósito de cómo las agendas identitarias tienen que ir de la mano, o completamente coordinadas, con las agendas sociales. Esa analogía no resultó, resultó fatalmente expresada, y por eso le pedí anoche disculpas primero a los militantes de mi partido, porque esa ha sido una lucha históricamente nuestra, y segundo a la comunidad LGTBI+", indicó.

Después de subrayar que la permanencia del PPD en el Gobierno "no está en duda", pidió analizar "por qué hoy día las fuerzas de las izquierdas, que antiguamente representaron a la mayoría de la sociedad, hoy día representan al 38%".

"A nosotros no nos conforma ese 38%. Y no por un tema de poder, no nos conforma porque queremos que las clases populares vuelvan a confiar en que nosotros les podemos dar un proyecto futuro", añadió.

Sobre los dichos de Tohá -quien milita en el PPD-, la dirigenta respondió: "La ministra del Interior ha hecho un rol absolutamente irremplazable en este Gobierno y tiene toda la razón en estar molesta respecto a la forma en que yo utilicé el lenguaje para referirme a analogías que resultaron poco felices".

"Sin embargo, creo que también ayuda a la gestión de Gobierno -y lo digo de manera respetuosa y muy humilde- el que reflexionemos respecto de los resultados que venimos teniendo desde el 4 de septiembre en adelante", complementó.

Ante quienes le pidieron que deje de asistir a las reuniones de comité político, la líder PPD señaló que "yo lamento esas expresiones, esperaría conversar en persona con aquellas personas. Insisto, me equivoqué, lo he planteado, he pedido disculpas, he dicho que fracasamos en nuestra apuesta por llevar dos listas para ampliar la base del Gobierno".

Mientras que consultada a qué se refería con "monos peludos", consignó: "Insisto en la fatalidad de las analogías. Cuando me refería a eso, me refería a que no podíamos seguir hablándole a nichos, a tribus, de manera muy mal expresada. En el fondo tenía que ver por eso".

"Tenemos que hablarle, por cierto, a aquellas personas que han seguido confiando en esta apuesta para país, pero tenemos que hablarle a la mayoría de chilenos, a los cuales hoy día están votando Republicanos. Y eso a mí me remece, me estremece, me incentiva al diálogo y a las reflexiones", agregó.

Inquirida a qué se refiere con "nichos", la excandidata a senadora y a consejera constituyente explicó que "las agendas identitarias son importantes, pero hay que tener un justo equilibrio y poder comunicar mejor al país todas las cosas que se están haciendo: royalty, salario mínimo, 40 horas, pero también plantearle a la ciudadanía cuál es el derrotero del Gobierno en materia social y económica".

Finalmente, respecto a su presencia como presidenta del PPD, expresó que "es una definición colectiva y esa misma definición colectiva es la que tengo que analizar. Yo soy un instrumento del PPD, y si el partido en su colectivo cree que con mi liderazgo puede seguir poniendo temas en la agenda, que es lo que hemos hecho, más allá de este profundo error, estaré disponible. Pero no es algo que en el corto plazo me esté preguntando".

