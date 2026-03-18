Piden indulto presidencial para excarabinero condenado por lanzar lacrimógena que causó la ceguera de Fabiola Campillai

El excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado por lanzar una bomba lacrimógena al rostro de Fabiola Campillai (hoy Senadora), lo que le ocasionó su ceguera, solicitó formalmente el indulto al Gobierno de José Antonio Kast.

La abogada Nubia Vivanco, representante del exuniformado sentenciado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas, ingresó la solicitud el 12 de marzo pasado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La profesional contó a La Tercera que la preocupación inicial fue garantizar la seguridad del condenado en la cárcel de Molina, centro penitenciario del Maule que, según dijo, no aseguraba que pudiera estar segregado debido a su condición de exuniformado. Maturana ha denunciado amenazas y presentó querellas.

En medio de todo eso, Vivanco asumió la estrategia de solicitar y acceder a los beneficios penitenciarios que entrega Gendarmería, de forma administrativa, a los condenados que cumplen con los requisitos.

Así, a fines de enero, Maturana solicitó el beneficio de salida dominical. En esa instancia, Gendarmería aprobó dicho requerimiento dado que el exfuncionario cumplía con los requisitos de buen comportamiento. La primera salida se concretó el pasado 8 de febrero.

La aprobación de las salidas dominicales de Maturana provocó que la senadora Campillai calificara la decisión como un acto que le genera “dolor y angustia”. A su vez la parlamentaria lanzó sus dardos contra el director de Gendarmería, Rubén Pérez, y el Presidente José Antonio Kast respecto de quien -dijo la senadora- “abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor”.

Pero Campillai no solo atacó públicamente la decisión de otorgar la salida dominical de forma comunicacional, sino que también lo hizo por la vía judicial. Así fue como ingresó un recurso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo para anular la decisión tomada por Gendarmería.

Por eso fue que Vivanco llegó hasta ese tribunal el pasado 12 de marzo, un día después de que Kast se instalara oficialmente en La Moneda. Ese día alegó ante el tribunal defendiendo la legalidad de la decisión de Gendarmería y a pesar de la arremetida de Campillai, el juez le dio la razón y rechazó la petición de la senadora.

Con ese triunfo bajo el brazo, Vivanco acudió al Ministerio de Justicia para oficializar la petición de indulto en un sobre donde, además de varios antecedentes, adjuntó la resolución del juez de San Bernardo. A juicio de la abogada era clave obtener la confirmación del beneficio dominical para que la solicitud tuviera aún más probabilidades de éxito.

PURANOTICIA