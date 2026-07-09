Piden a Contraloría que investigue millonarios aumentos de sueldo en Ministerio de la Mujer

La diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Francisca Bello (FA), junto a la diputada Emilia Schneider, ofició a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por eventuales irregularidades en el otorgamiento de asignaciones de funciones críticas y aumentos de remuneraciones a funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tras las denuncias realizadas por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del ministerio (Anfummeg).

“Cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos, corresponde que la Contraloría investigue y determine si todo se ajustó a derecho. La ciudadanía merece instituciones transparentes y un uso responsable de los recursos fiscales”, señaló la parlamentaria del Frente Amplio por la zona interior de la Quinta Región.

El oficio solicita revisar la legalidad de estas asignaciones, que habrían significado incrementos cercanos al 35% en cuatro funcionarias, algunos superiores incluso a la remuneración de la ministra de la cartera.

Además, pide verificar si las resoluciones contaban con la tramitación y los respaldos administrativos y presupuestarios exigidos por la normativa.

La parlamentaria agregó que “en un contexto de restricciones presupuestarias, es indispensable despejar cualquier duda sobre este tipo de asignaciones y, si existieron irregularidades, que se establezcan las responsabilidades correspondientes”.

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