Detienen a presunto autor de asesinato de estudiante de 16 años a las afueras de su colegio en San Bernardo

El Ministerio Público confirmó la detención del presunto autor del homicidio de un estudiante de 16 años, hecho que se produjo al exterior de su colegio en la comuna de San Bernardo.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que el imputado es un adolescente de 17 años por el cual ya se había emanado una orden de detención.

De acuerdo al ente persecutor, el menor se entregó ante la Fiscalía y luego, fue trasladado a las dependencias de Carabineros.

El crimen se produjo la tarde del jueves 30, cuando el estudiante de origen venezolano fue apuñalado en las cercanías del Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

La agresión se habría oirginado en una supuesta riña entre la víctima y otros alumnos del mismo establecimiento.

Tras ser apuñalado, el joven fue trasladado hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.

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