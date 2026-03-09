Peruano muere apuñalado por su cuñado tras violenta discusión en cité de Recoleta

Una violenta discusión entre cuñados, ambos de nacionalidad peruana, culminó con uno de ellos fallecido a puñaladas al interior de un cité de la comuna de Recoleta.

El sangriento hecho se produjo pasada la medianoche de este lunes 9 de marzo en un cité ubicado en calle Arzobispo Valdivieso, donde se reunieron las familias de ambos sujetos, incluidos tres menores de edad que presenciaron los hechos.

Por causas que se investigan, y en medio de la ingesta de alcohol, se produjo un violento altercado en que uno de los cuñados apuñaló al otro y se dio a la fuga con su pareja y su hijo, no obstante fue detenido por personal de Carabineros.

En tanto, la víctima murió en el mismo lugar, junto a su pareja y sus dos hijos.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el brutal homicidio será investigado por funcionarios del OS9 de Carabineros y el Labocar.

Sobre lo sucedido, el capitán Carlos Hernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, señaló que "por causas que se investigan, se produce una discusión entre familiares al interior de este cité, lo cual termina en una agresión a raíz de la ingesta de alcohol y en el fallecimiento de una persona".

"La conviviente de la persona fallecida manifiesta que momentos antes se encontraba en compañía de sus hijos, su hermana y la pareja de su hermana, ingirieron bebidas alcohólicas y, a raíz de una discusión que se está investigando, uno de los sujetos toma un arma blanca y comienza una agresión y fallece el conviviente", añadió.

"A raíz de diligencias autónomas, personal de Carabinero efectúa patrullajes y procede a la detención del agresor, quien se encontraba en compañía de su conviviente y su hijo de 8 años en un paradero de la locomoción colectiva", concluyó.

