Brutal crimen en Melipilla: cuatro sujetos golpearon y ejecutaron a balazos a joven

Un joven de 25 años fue asesinado de un balazo en la cabeza, a modo de ejecución, después de recibir una golpiza por parte de desconocidos en la comuna de Melipilla.

De acuerdo los primeros antecedentes, la víctima fue abordada al interior de la población Padre Benjamín Ulloa, por parte de cuatro sujetos.

Por causas que se investigan, los desconocidos golpearon al joven y luego le dispararon en la cabeza, para finalmente darse a la fuga.

La víctima fue trasladada al Hospital de Melipilla, donde se constató su fallecimiento.

Por las características del crimen, el caso quedó a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos equipos se trasladaron al hospital y al sitio del suceso para iniciar las primeras indagatorias.

Por el momento, se desconocen mayores antecedentes de la víctima, aunque se informó que es de nacionalidad chilena.

PURANOTICIA