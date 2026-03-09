Gobierno posterga reglamento de la “ley Uber” y deja su implementación en manos de la próxima administración

El Ministerio de Transportes decidió postergar la publicación del reglamento de la llamada "ley Uber", que regulará a las empresas de aplicaciones y que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República durante 2025.

La determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera, encabezadas por el ministro Louis de Grange, concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes, además de entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas.

Según el ministerio, esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate público y parlamentario. A la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada.

Además, el ministerio enfatizó que el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente. En este sentido, el ministerio recalcó que juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas.

Asimismo, la nueva regulación facilitará normar la operación y entregar información clara sobre el parque vinculado a estos servicios, permitiendo a la autoridad, además, analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros.

Por su parte, en su cuenta de X, de Grange agradeció al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del reglamento. "Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)", expresó.

