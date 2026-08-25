Persecución por robo en La Florida termina con cuatro detenidos: un adolescente está en riesgo vital tras ser baleado

Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas dos menores, por el robo con intimidación de un vehículo en modo "encerrona". El procedimiento terminó en un enfrentamiento con personal policial en la comuna de La Florida y un delincuente de 16 años en riesgo vital.

El hecho se inició cerca de las 00:43 horas, cuando una víctima concurrió hasta la Subcomisaría San Gerónimo para denunciar el robo de su station wagon.

Según su relato, mientras se encontraba detenida ante una luz roja del semáforo en la intersección de avenida Diego Portales con avenida La Florida, fue interceptada por otro vehículo, desde el cual descendieron aproximadamente cinco individuos con sus rostros cubiertos, que portaban armas de fuego y armas blancas, quienes la intimidaron para sustraerle el móvil.

Tras recibirse la denuncia, Carabineros efectuó el encargo del vehículo y realizó el monitoreo de su sistema GPS. Posteriormente, personal policial logró avistarlo en el sector de avenida José Joaquín Prieto con avenida El Parrón, en la comuna de La Cisterna, iniciándose un seguimiento por distintas calles y avenidas.

Durante el desplazamiento, el conductor del vehículo sustraído colisionó con un radiopatrulla, sin que se registraran personas lesionadas. Finalmente, en el sector de calle Las Acacias con El Blanco, Carabineros logró dar alcance al móvil.

De acuerdo con los antecedentes, al momento de huir del lugar, uno de los individuos portaba una pistola en una de sus manos, situación que fue advertida por los funcionarios policiales. Ante esta situación, los uniformados hicieron uso de sus armas de servicio

Tras el procedimiento, se logró la detención de cuatro individuos: dos adolescentes de 15 y 16 años, y dos adultos de 18 y 23 años. El adolescente de 16 años resultó lesionado por impactos de proyectil en distintas zonas de su cuerpo y fue trasladado hasta el Hospital de La Florida, donde permanece con riesgo vital.

El adolescente de 15 años no registra antecedentes penales ni causas vigentes y portaba una pistola de aire comprimido, la que fue incautada por Carabineros. El detenido de 23 años registra antecedentes penales, sin causas vigentes, mientras que el adulto de 18 años no mantiene antecedentes penales ni causas vigentes.

Cabe señalar que Carabineros pudo recuperar el vehículo sustraído y los funcionarios que participaron en el procedimiento resultaron ilesos.

(Imagen referencial)

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