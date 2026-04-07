Persecución policial de madrugada terminó con dos detenidos armados en Recoleta

Durante la madrugada de este martes, personal de Carabineros logró la detención de dos individuos de nacionalidad chilena, entre ellos un menor de edad, tras un operativo que culminó en la intersección de las calles Montana con Diego Silva Henríquez, en la comuna de Recoleta.

Los aprehendidos, quienes se encontraban armados al momento del procedimiento, se desplazaban en compañía de otros dos sujetos que lograron escapar del cerco policial. El grupo circulaba en un automóvil que mantenía un encargo vigente por robo con violencia.

De acuerdo a los antecedentes recabados, los delincuentes habrían intentado previamente sustraer un vehículo a una mujer en la comuna de Huechuraba. Sin embargo, la víctima consiguió frustrar el delito gracias a que realizó una rápida maniobra evasiva que le permitió alejarse del sitio.G

Posteriormente, el vehículo en que huían los antisociales fue detectado en el cruce de Avenida Américo Vespucio con Segunda Transversal, en la comuna de Cerrillos. En ese punto, los uniformados procedieron a intentar una fiscalización del móvil sospechoso.

Al percatarse de la acción policial, los ocupantes del auto evadieron el control, lo que desencadenó un seguimiento controlado por diversas arterias de la capital. La persecución contó con el apoyo fundamental de la Prefectura Aeropolicial, que realizó el monitoreo desde el aire.

El operativo finalizó en Recoleta, específicamente en la esquina de calle Montana con Diego Silva Henríquez, donde se concretó la captura de dos de los involucrados y se logró la recuperación del vehículo en el que se movilizaban.

Respecto a la identidad de los arrestados, ambos son chilenos: W.S.E.V., de 19 años, quien cuenta con antecedentes y una orden de detención vigente por robo con violencia; y O.V.D.A., de 16 años, quien también registra antecedentes policiales previos.

PURANOTICIA