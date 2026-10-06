Presidente Kast promulga ley que amplía hasta 24 horas el plazo de detención por flagrancia para Carabineros y PDI

El presidente José Antonio Kast promulgó este martes la ley que amplía de 12 a 24 horas el plazo de detención por flagrancia para Carabineros y la PDI, mientras que para la autoridad marítima el periodo se extiende hasta 48 horas. Se trata de la primera norma de la agenda de seguridad ACOT del Gobierno aprobada por el Congreso.

La ley, despachada por el Congreso el pasado 9 de septiembre, establece que esta facultad se aplicará en los siguientes casos:

Cuando, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, alguien fuese encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales , en sí mismo o en sus vestidos, que permitiesen sospechar su participación en él . Esto, con las armas o instrumentos que hubiesen sido empleados para cometerlo.

Cuando se trate de víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales que señalen como autor o cómplice de un delito a alguien (cometido en un tiempo inmediato).

Si alguien aparece en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.

El texto, además, otorga a la autoridad marítima el carácter de auxiliar del Ministerio Público y establece que su actuación estará circunscrita a las funciones que desarrolla como policía marítima.

Durante la promulgación, el presidente Kast destacó que "este es un paso adicional para un Chile más seguro, que va enmarcado dentro de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que hemos buscado acelerar en estos meses".

"Un Chile donde cada institución pueda cumplir mejor con el rol que le asigna la ley, donde las policías tendrán más herramientas para hacer frente a la delincuencia, con todo el respaldo del Estado. Donde los jueces, en su rol, podrán resolver teniendo a la vista mejores antecedentes. Y donde quien comete un delito se tendrá que ser responsable de ese crimen que cometió", añadió.

"Por eso me atrevo también a pedirle al Congreso que tengamos la urgencia necesaria para poder aprobar esas leyes, pensando siempre en un Chile más seguro, donde aquellos ciudadanos hoy día tienen temor de lo que es el crimen organizado y el terrorismo”, cerró el mandatario.

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