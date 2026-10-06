Comisión "Cerimedo" pide citar a Evelyn Matthei por campañas de desinformación y ataques de bots

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) solicitó que Evelyn Matthei sea invitada a la comisión especial investigadora que indaga el eventual uso de bots y mecanismos de manipulación digital en procesos electorales, con el objetivo de que exponga ante la instancia como una de las personas que denunció haber sido afectada directamente por campañas de desinformación durante la última elección presidencial.

La denominada comisión "Cerimedo" fue creada por la Cámara de Diputados para investigar, desde 2020 en adelante, la respuesta de los organismos del Estado frente al uso de bots, trolls, desinformación y manipulación algorítmica en plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial, entre otros mecanismos vinculados con la difusión de contenido político.

Durante la primera sesión, en la que se acordaron los primeros invitados, el diputado Teao señaló que “esta Comisión va a escuchar a expertos y a representantes de plataformas digitales. Pero le falta una voz indispensable: la de quienes han sido directamente afectados”.

En ese contexto, el parlamentario pidió incorporar a Matthei entre las personas que expongan ante la comisión, “quien durante la última campaña presidencial denunció públicamente haber sido blanco de campañas coordinadas de desinformación en redes sociales”.

Durante la campaña de 2025, Matthei denunció públicamente una ofensiva coordinada de desinformación en su contra, que incluyó publicaciones falsas sobre su estado de salud. Posteriormente, un reportaje dio cuenta de una operación de cuentas utilizadas para difundir contenido contra distintas candidaturas.

A partir de estos antecedentes, Teao sostuvo que escuchar a quienes denunciaron haber sido afectados permitirá incorporar a la investigación una perspectiva distinta a la de expertos, autoridades y representantes de las propias plataformas digitales.

“Hoy fue ella. Mañana puede ser cualquier candidato, de cualquier sector. Lo que está en juego es la integridad de nuestras elecciones”, advirtió.

Finalmente, el parlamentario solicitó al presidente de la Comisión, el diputado José Carlos Meza, que la invitación fuera sometida a votación, solicitud que fue respaldada por la instancia.

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