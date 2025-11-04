Analista Pepe Auth advierte que el debate de la Archi podría no cambiar la elección si los candidatos "no arriesgan"

El analista político y exdiputado, Pepe Auth, se refirió a las expectativas generadas por el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la importancia de este encuentro para los ocho aspirantes en la carrera a La Moneda, a solo doce días de la primera vuelta.

En conversación con T13 Radio, Auth analizó si el debate de la Archi es o no decisivo en la elección: “Si los desafiantes, los que están jugándose la vida, no arriesgan, no va a ser determinante de ninguna manera. Depende de ellos, naturalmente. Ahora, si yo estuviera en el lugar de Johannes Kaiser o Evelyn Matthei, Franco Parisi incluso, buscaría golpear la cátedra, porque son las únicas instancias, en verdad, que pueden incidir todavía en el resultado”.

“Además de la templanza que muestran en la recta final, sus proposiciones, su posicionamiento. Por ejemplo, el posicionamiento que buscó Kaiser hace algunos días, poniendo en duda el cambio climático, las Naciones Unidas, el acuerdo de Escazú, etcétera, yo diría que conspira contra su crecimiento y más bien apunta a afirmar su nicho. Como si no quisiera ganar la elección, sino más bien quedarse expectante en un lugar adecuado para acometer la aventura en 4 años más”, agregó Auth.

Asimismo, el analista político indicó que “el escenario es modificable, porque los números son estrechos. Ahora, no digo que sea modificable el primer lugar, porque Jeannette Jara tiene la ventaja del monopolio absoluto del voto gobiernista, porque Eduardo Artés no lo disputa y Marco Enríquez-Ominami decidió no disputarlo también, criticando con la misma virulencia a la izquierda en el Gobierno que la derecha en la oposición. Buscando un electorado a mi juicio inexistente”.

“En consecuencia, ella ya tiene capturado casi la totalidad del electorado gobiernista y va a salir primera en la primera vuelta, la pregunta es por cuánta distancia. La distancia es relevante porque da la imagen de triunfo”, finalizó Pepe Auth.

