Pedro Araya critica al Frente Amplio y anticipa dos oposiciones

El parlamentario responsabilizó al Frente Amplio por la fractura oficialista.
El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, abordó la actual crisis del oficialismo y afirmó que, a partir del 11 de marzo, Chile tendrá dos oposiciones, responsabilizando directamente al Frente Amplio (FA) por las tensiones que marcaron el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En entrevista con Radio Cooperativa, Araya sostuvo que esta división es el reflejo de una convivencia compleja durante todo el mandato, recordando que el Socialismo Democrático ingresó al Gobierno para respaldar al Presidente, pero enfrentó constantes dificultades con el FA.
El parlamentario indicó que los últimos acontecimientos hacen muy difícil articular una sola oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, debido a miradas distintas sobre cómo enfrentar los problemas del país y cómo relacionarse con el futuro Gobierno de José Antonio Kast.
Araya fue especialmente crítico en materia de seguridad pública, señalando que durante el mandato se evidenció una clara diferencia entre el FA y el Socialismo Democrático. En ese contexto, afirmó que el Frente Amplio “actuó con bastante irresponsabilidad al no respaldar al Presidente”, obligando al Socialismo Democrático a sostener varios proyectos clave en el Congreso.
Finalmente, el senador desdramatizó la existencia de dos oposiciones y aseguró que, pese a las diferencias, podrían converger en temas comunes, como la defensa de los derechos sociales adquiridos. No obstante, advirtió que la actitud del FA podría volverse aún más radical durante el próximo gobierno, al considerar que “no tienen nada que perder”.
