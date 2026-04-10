PDI y Carabineros llevaron a cabo operativo de control migratorio en la Vega Central: más de 100 personas fueron fiscalizadas

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros llevó a cabo un operativo de control migratorio este viernes en la Vega Central en Santiago.

En el procedimiento se fiscalizaron a más de 100 personas, y 30 de ellas fueron trasladadas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) para denunciar infracciones a la ley de migraciones.



Sobre la dinámica de estas intervenciones, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que la coordinación con la policía uniformada busca una focalización estratégica en sectores particulares. Dicha labor se determina movilizando contingente hacia horarios y lugares precisos, un modelo de trabajo que tienen proyectado expandir tanto en la capital como a lo largo de todo el territorio nacional.

Al respecto, la máxima autoridad de la policía civil puntualizó: “(El objetivo) Es mantener un control constante, tratando de identificar, enrolar y establecer quiénes son los extranjeros irregulares que tenemos en Chile”.

En la misma línea, el alto oficial remarcó que el incremento de estas fiscalizaciones a extranjeros representa uno de los siete desafíos institucionales, lo cual va en directa sintonía con los lineamientos de seguridad pública fijados por la cartera ministerial.

Para llevar a cabo las tareas específicas de este viernes, se dispuso de una fuerza operativa de 75 funcionarios. No obstante, la amplitud del despliegue variará en sus jornadas y horarios según lo exija el contexto del momento.

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hizo un balance positivo sobre los resultados obtenidos en las intervenciones impulsadas desde el comienzo del actual gobierno. Según las cifras entregadas por la autoridad, una primera fase arrojó un saldo de 2.905 personas aprehendidas, quienes fueron puestas a disposición de la justicia para sus controles de detención. Más adelante, en un periodo comprendido entre el 19 y el 27 de marzo, una nueva ofensiva policial culminó con más de 3.000 capturados, destacando entre ellos a ocho individuos que se mantenían prófugos por el delito de homicidio.

A diferencia de aquellas instancias, las labores coordinadas este viernes tuvieron como foco exclusivo la revisión del estatus migratorio.

Para fundamentar estas acciones, la secretaria de Estado aseguró: “El sentido de esto es poder enfrentar lo que es el crimen organizado (…) es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente, y después seguir los caminos en atención a lo que nos señala nuestra legislación”.

Profundizando en los procedimientos posteriores a la fiscalización, la secretaria de Estado concluyó indicando que “si es que efectivamente tenemos una persona que se encuentra con orden de detención, irá a los tribunales de justicia. Si tenemos una persona que se encuentra de manera irregular, sigue Policía de Investigaciones con los actos administrativos que corresponden”.

PURANOTICIA