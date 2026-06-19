PDI rinde Cuenta Pública 2025 y destaca siete compromisos para enfrentar desafíos de seguridad pública e investigación criminal

En el marco de la conmemoración de su 93° aniversario, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó su Cuenta Pública 2025 en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

El director general de la policía civil, Eduardo Cerna, presentó los principales avances operativos y administrativos de la institución, reafirmando siete compromisos estratégicos para enfrentar los desafíos de seguridad pública y la investigación criminal.

Durante su intervención, la máxima autoridad de la PDI destacó que la gestión se ha orientado al fortalecimiento del control fronterizo y la seguridad migratoria; la ética, la transparencia y el control interno; la incorporación de nuevas tecnologías; el trabajo territorial; la adaptación institucional frente al crimen organizado; el desarrollo científico-técnico, y la consolidación del trabajo colaborativo con los distintos actores del ecosistema de seguridad pública.

En el balance presentado, la institución informó la intervención de 101 organizaciones criminales y de 849 bandas delictuales y la detención de más de 39 mil personas por distintos delitos.

También resaltó la incautación de más de 33 toneladas de droga y de 1.443 armas de fuego, además del decomiso de bienes vinculados al lavado de activos por casi veinte mil millones de pesos.

El director general destacó el impacto que tiene la investigación criminal en la seguridad de la ciudadanía, señalando que "cada proceso investigativo exitoso significa menos drogas en las calles, menos armas en manos de delincuentes, menos temor en nuestros barrios y hogares".

"Lo anterior se traduce en un impacto real en la vida de las personas, en la tranquilidad de las familias y en la confianza ciudadana", dijo Eduardo Cerna.

En materia de modernización, el representante de la PDI anunció la implementación del sistema NEXO, que incorporará Inteligencia Artificial y analítica avanzada para fortalecer la investigación policial, junto con nuevas tecnologías para el control migratorio.

También informó que el Centro de Capacitación Profesional será trasladado por primera vez fuera de la región Metropolitana, estableciéndose en Talcahuano a partir de 2027 para la formación de futuros agentes policiales.

En el ámbito científico-técnico, destacó el fortalecimiento de las Secciones Recuperadoras de Evidencias Criminalísticas (SERCRIM), que durante 2025 alcanzaron quince unidades operativas a nivel nacional, reforzando el trabajo pericial en los sitios del suceso.

Asimismo, resaltó los resultados de investigaciones de alto impacto, entre ellas las operaciones Imperio, Tridente, Tokio y Orión IV, que permitieron desarticular organizaciones dedicadas al lavado de activos, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, los delitos tributarios y la explotación sexual infantil.

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