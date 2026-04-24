PDI negocia rescate de empresario de 84 años tras más de 60 horas de secuestro

Más de 60 horas de cautiverio completó el empresario ferretero Jorge Vera, de 84 años e insulino-dependiente, quien alrededor de las 18:00 horas del martes fue secuestrado por desconocidos cuando llegaba a su domicilio en San Miguel.

Negociadores de la BIPE Antisecuestros de la PDI intentaban llegar a un acuerdo con los plagiadores, quienes exigen un millonario rescate por el empresario dueño de siete caballos de carrera y, según versiones, prestamista informal.

La policía sospecha de la participación de una banda de extranjeros, por el acento de los secuestradores que están negociando el rescate del empresario ferretero. Sus captores lo habrían mostrado en un video recibiendo sus medicamentos.

De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en la intersección de calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos para luego llevárselo con rumbo desconocido.

El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular a dos cuadras del hecho inicial, y a corta distancia del domicilio del empresario. En los hechos participaron tres vehículos de color rojo, negro y gris.

PURANOTICIA