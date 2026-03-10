PDI logra histórico decomiso de éxtasis en aeropuerto: banda intentaba ingresar más de 11 kilos

Más de 11 kilos de MDMA, popularmente conocido como éxtasis, fueron decomisados en un operativo de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto (Briant) de la PDI, efectuado en el sector de vuelos internacionales y que permitió desarticular a una organización criminal que trasladaba la droga desde Europa.

El grupo, que era monitoreado por los policías, llegó a Chile en un vuelo proveniente de Madrid y fueron detenidos por el equipo de perfilamiento.

Tras arribar al país, los individuos fueron llevados hasta la unidad policial y se descubrió en la revisión corporal que en su cuerpo llevaban adosados 11 kilos y 340 gramos de la sustancia química.

El Subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Briant Aeropuerto, informó que "el análisis del equipo de perfilamiento, a partir del flujo de riesgo de vuelos, pudo establecer la llegada del grupo que traía fajas de confección artesanal con 38 paquetes que de la droga sintética".

Según detalló la PDI, la sustancia incautada corresponde a más 1 millón de dosis y podría alcanzar en el mercado informal un valor de mil 340 millones de pesos si hubiesen sido distribuidas en el mercado ilícito.

Los cuatro ciudadanos fueron detenidos y conforme el fiscal Pablo Alonso de la Fiscalía Metropolitana Occidente "los antecedentes expuestos junto a la decisión del tribunal posibilitaron la prisión preventiva de los imputados por considerarlos un peligro para la sociedad".

PURANOTICIA