Hallazgo de cadáver frente a su casa remece a alcaldesa de Quinta Normal: Karina Delfino pide aclarar el “motor del crimen”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), espera que pronto se conozcan los motivos del crimen que quedó al descubierto tras el hallazgo de un cuerpo en las afueras de su casa y se mostró preocupada por la seguridad de las autoridades comunales.

"Esto es algo que escapa de mi caso en particular y de Quinta Normal, sino que también de ver un poquito más global de cuánto las autoridades, particularmente comunales, se están exponiendo a distintas situaciones abordando materias de seguridad muchas veces que no nos competen ni nos corresponden y lo hacemos por el bienestar de nuestros vecinos y ponemos en riesgo nuestra integridad", aseguró Delfino en entrevista con Radio Cooperativa.

La jefa comunal contó que en la reunión con el ministro Luis Cordero "acordamos algunas cosas no solamente en materia de seguridad personal, por decirlo de alguna manera, sino que también de seguridad de la comuna. Y ayer estaba revisando mensajes y tenía uno del subsecretario de Seguridad que va a asumir, el próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet".

"Ahora tengo muchos mensajes, entonces estoy recién como tratando de leer, y vi el de él (Jouannet), y me dijo que ya una vez asumido nos íbamos a reunir para ver más antecedentes de esto", adelantó.

Y agregó que “el ministro Cordero habló con el general director de Carabineros, que me llamó también inmediatamente, y desde hoy (martes) comienzo con protección policial".

La exdirigenta estudiantil planteó que "es importante que se pueda llevar a cabo la investigación y sobre todo que se determine el motor del crimen. La caja estaba afuera de mi casa, no cerca”.

“Entonces creo que es importante que se pueda identificar el motivo. Lo hacen a la luz del día, dejan la caja tirada en la vía pública el sábado en la tarde, entonces creo que es un crimen particular y creo que hay que investigarlo", agregó.

Delfino aseguró que “no habíamos tenido amenazas, salvo las cosas que hacemos en el territorio y a veces alguien dice algo, pero no pudiese decir con firmeza que hemos recibido amenazas el último tiempo. Ahora, de todas maneras, esto solamente nos hace reafirmar nuestro compromiso por el trabajo que llevamos en materia de seguridad y seguir trabajando con más firmeza por nuestra comuna”.

“Yo creo que lo más importante acá es que se pueda esclarecer la razón del crimen, porque eso también va a dilucidar todas las tesis e hipótesis que se están barajando", dijo.

La alcaldesa precisó que esta situación "efectivamente puede estar asociado a crimen organizado, puede ser una amenaza -que espero que no- en función de todo lo que hemos realizado, porque hemos realizado acciones en materia de seguridad que nos hemos estado enfrentando en situaciones complejas, (o) puede haber sido un femicidio y lo dejaron en el marco del 8M".

