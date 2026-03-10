Lula se baja a última hora de la investidura de Kast en Chile y abre espacio a figuras de la derecha regional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido finalmente no acudir este miércoles al cambio de mando del presidente electo, José Antonio Kast, a la que sí asistirá el precandidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, entre otras figuras de la derecha y la ultraderecha de la región.

Lula, que ya había confirmado su comparecencia y tenía ya en Chile a varios miembros del equipo de la Presidencia, tomó la decisión el lunes por la noche, según han confirmado fuentes del Gobierno al portal de noticias G1.

El acto se celebrará este miércoles en Valparaíso, sede del Congreso, y contará con la presencia de otros líderes de la región, entre ellos los presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; así como los de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Honduras, Nasry Asfura.

Asimismo, acudirán otros representantes como los ministros de Asuntos Exteriores de El Salvador, Félix Ulloa; el de Ucrania, Andri Sibiga; o el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, entre otros.

