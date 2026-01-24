PDI investiga triple homicidio frustrado tras balacera en San Joaquín

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un triple homicidio frustrado ocurrido en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana, luego de que tres hombres resultaran heridos por disparos durante la madrugada.

De acuerdo con lo informado por la inspectora Paula Olivera, de la Brigada de Homicidios Sur, las víctimas llegaron hasta el Hospital Barros Luco con impactos balísticos, lo que activó el trabajo policial para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Se logró establecer que el día de hoy en la madrugada, una cantidad indeterminada de personas se encontraban compartiendo en un departamento ubicado en pasaje Río Cisne en la comuna de San Joaquín”, detalló la inspectora, respecto del lugar donde se habría originado el ataque.

Según el relato preliminar, una discusión habría derivado en la realización de disparos, resultando lesionados los tres afectados, quienes presentaron heridas en sus extremidades inferiores y se mantienen fuera de riesgo vital.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim), con el fin de esclarecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables y establecer las circunstancias del ataque.

