PDI investiga robo de al menos 16 vehículos desde taller de automotora en San Joaquín

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el robo de al menos 16 vehículos desde el taller de una automotora ubicado en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

El delito afectó a la empresa Auto Summit, emplazada en avenida Santa Rosa, a la altura del 3500, donde un grupo de delincuentes ingresó durante la noche tras forzar el portón de acceso y sustrajo diversos vehículos de distintas marcas y modelos.

Uno de los automóviles robados fue posteriormente abandonado al interior de la población La Legua Emergencia.

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, cuyos equipos especializados se encuentran realizando peritajes en el lugar para determinar la dinámica del delito e identificar a los responsables.

El hecho quedó al descubierto durante la mañana de este martes, cuando trabajadores y personal administrativo llegaron a las dependencias y constataron la sustracción de los vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de automóviles que se encontraban en el taller para trabajos mecánicos y de pintura, luego de haber sido derivados por compañías aseguradoras que son clientes del recinto.

Por ahora, se desconoce el avalúo total de los vehículos sustraídos, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los automóviles y de los autores del robo.

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