PDI investiga presunta violación que habría afectado a funcionaria por oficial de mayor rango

Un presunto caso de violación al interior de la Policía de Investigaciones de Chile comenzó a ser investigado durante las últimas horas, luego de que una funcionaria denunciara haber sido víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por un oficial de mayor rango.

De acuerdo con los antecedentes de radio Bio Bio, el hecho habría ocurrido durante la madrugada en el mismo recinto policial donde ambos funcionarios desempeñan labores.

La situación salió a la luz luego de que la funcionaria acudiera a un centro asistencial para constatar lesiones y solicitar atención médica tras la presunta agresión.

El caso se mantiene bajo estricto hermetismo mientras avanzan las diligencias investigativas, tanto al interior de la institución como desde el Ministerio Público.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Chile ni la Policía de Investigaciones han emitido declaraciones oficiales respecto de la denuncia o del estado de la investigación.

Por ahora, las autoridades trabajan en la recopilación de antecedentes y en las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

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