PDI investiga homicidio con arma de fuego tras presunta "encerrona" en La Pintana

La PDI investiga el homicidio de un hombre que se registró en la comuna de La Pintana, en una presunta "encerrona" para el robo de un vehículo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen se produjo en calle Rosa Ester, donde la víctima llegó en vehículo con un amigo.

Ambos habían participado en la compra de un computador y se estaban retirando del lugar cuando fueron abordados por desconocidos en una motocicleta.

La víctima se habría resistido y los delincuentes le dispararon en varias oportunidades y escaparon. El amigo lo trasladó al Hospital El Carmen, donde murió.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrieron al hospital y al sitio del suceso en La Pintana, para iniciar las primeras indagatorias.

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