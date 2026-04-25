PDI incautó más de 80 millones de pesos en droga en Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) decomisó diversos tipos de drogas avaluadas en más de 80 millones de pesos en la comuna de Puente Alto.

Detectives del Equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) allanaron cuatro domicilios en la población Volcán III y Los Canales, logrando la detención de seis personas y la incautación de diversos tipos de drogas, incautación equivalente a 81.430 millones de pesos.

El jefe de esta unidad territorial, subprefecto Carlos Guerra, detalló que se trata de clorhidrato de cocaína (3.410 dosis), cocaína base (7.811 dosis), y cannabis sativa (82 dosis), además de un arma a fogueo tipo pistola y otras especies entre ellas chalecos antibala.

"Ellos trabajaban conjuntamente arrendando departamentos en la población, los cuales los utilizaban solamente para el acopio y venta de droga, razón por la cual el equipo territorial lograron posicionarlo, a través de distintos trabajos investigados, logrando la detención de estos seis sujetos", indicó el subprefecto.

En cuanto al armamento, Guerra explicó que se utilizaban para "darle protección a los puntos de ventas en los domicilios (...)". Tres de los detenidos mantenían antecedentes y uno de los sujetos capturados mantenía una orden de aprehensión vigente.

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