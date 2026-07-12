PDI incauta drogas y arma de la Policía Federal Argentina en La Pintana

Personal del equipo del Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal La Pintana lograron la detención de tres personas acusados de la comercialización de distintos tipos de drogas.

Durante el procedimiento en la población Santo Tomás, se incautaron 6.5 kilos de drogas entre cannabis, clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina, además de armas de fuego originales y hechizas, municiones y dinero en efectivo.

Asimismo, se recuperó un arma 9mm marca Browning con número de serie y la leyenda de la “Policía Federal Argentina”. La policía encuentra realizando las coordinaciones con Interpol Chile y el Agregado Policial de la PDI en Argentina para determinar su arma.

Uno de los domicilios investigados además contaba con puertas blindadas para resguardar su ingreso y la comercialización de las drogas.

El subprefecto Ronald Alvear, jefe de la Bicrim La Pintana destacó que “la información para iniciar la investigación se obtuvo a través de “Denuncia Seguro”, lo que es importante de destacar pues la ciudadanía puede estar tranquila que la información recibida se investiga y tiene resultados potentes como este”.

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